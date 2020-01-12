Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabulü başladı (1) - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabulü başladı (1)
12 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:14 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı.
Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşiyor.
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