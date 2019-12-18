Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Libya'ya asker gönderilmesi) Sayın Bahçeli'nin ifadesi bizim Cumhur... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, '(Libya'ya asker gönderilmesi) Sayın Bahçeli'nin ifadesi bizim Cumhur... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Libya'ya asker gönderilmesi) Sayın Bahçeli'nin ifadesi bizim Cumhur...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Libya'ya asker gönderilmesi) Sayın Bahçeli'nin ifadesi bizim Cumhur İttifakımızın bir sesi. Onun için kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "( Libya'ya asker gönderilmesi) Sayın Bahçeli'nin ifadesi bizim Cumhur İttifakımızın bir sesi. Onun için kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:01 Kaynak: İHA
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