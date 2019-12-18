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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Libya'ya asker gönderilmesi) Sayın Bahçeli'nin ifadesi bizim Cumhur...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Libya'ya asker gönderilmesi) Sayın Bahçeli'nin ifadesi bizim Cumhur İttifakımızın bir sesi. Onun için kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:01 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "( Libya'ya asker gönderilmesi) Sayın Bahçeli'nin ifadesi bizim Cumhur İttifakımızın bir sesi. Onun için kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA
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