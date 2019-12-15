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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'ya asker gönderimi konusunda ise böyle bir davet, böyle bir talep...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'ya asker gönderimi konusunda ise böyle bir davet, böyle bir talep Libya tarafından Türkiye'ye gelecek olursa, nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair, ülkemiz bunun kararını verecektir.
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:32 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Libya'ya asker gönderimi konusunda ise böyle bir davet, böyle bir talep Libya tarafından Türkiye'ye gelecek olursa, nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair, ülkemiz bunun kararını verecektir."
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