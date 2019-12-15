Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'ya asker gönderimi konusunda ise böyle bir davet, böyle bir talep... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Libya'ya asker gönderimi konusunda ise böyle bir davet, böyle bir talep... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'ya asker gönderimi konusunda ise böyle bir davet, böyle bir talep...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'ya asker gönderimi konusunda ise böyle bir davet, böyle bir talep Libya tarafından Türkiye'ye gelecek olursa, nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair, ülkemiz bunun kararını verecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Libya'ya asker gönderimi konusunda ise böyle bir davet, böyle bir talep Libya tarafından Türkiye'ye gelecek olursa, nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair, ülkemiz bunun kararını verecektir."

Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:32 Kaynak: AA
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