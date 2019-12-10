Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya'ya asker gönderme) Libya böyle bir talepte bulunursa gönderebiliriz."
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Libya'ya asker gönderme) Libya böyle bir talepte bulunursa gönderebiliriz.' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya'ya asker gönderme) Libya böyle bir talepte bulunursa gönderebiliriz."

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya'ya asker gönderme) Libya böyle bir talepte bulunursa gönderebiliriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Libya'ya asker gönderme) Libya böyle bir talepte bulunursa gönderebiliriz." - ANKARA

Libya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:59 Kaynak: İHA
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