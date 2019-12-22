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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya'ya) Gerekirse bu desteklerin askeri boyutunu artıracak, karada,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya'ya) Gerekirse bu desteklerin askeri boyutunu artıracak, karada, denizde ve havada her türlü imkanı değerlendireceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Libya'ya) Gerekirse bu desteklerin askeri boyutunu artıracak, karada, denizde ve havada her türlü imkanı değerlendireceğiz."
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