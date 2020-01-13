Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya) Yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Libya) Yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya) Yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya) Yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle temenni ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya) Yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle temenni ediyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:40 Kaynak: AA
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