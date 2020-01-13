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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya) Yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya) Yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle temenni ediyorum.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya) Yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle temenni ediyorum."
Son Dakika Moskova'da düzenlenen Libya toplantısında UMH ve Hafter güçleri birlikte oturmak zorunda kaldı "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Erdoğan ile İmamoğlu arasındaki fark 11 puan UHM Başbakanı Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti İBB Meclisi 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, görevinden istifa edeceğini açıkladı