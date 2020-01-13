Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Libya ) Yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle temenni ediyorum."

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Moskova'da düzenlenen Libya toplantısında UMH ve Hafter güçleri birlikte oturmak zorunda kaldı

"Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Erdoğan ile İmamoğlu arasındaki fark 11 puan