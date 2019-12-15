Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Libya'yla imzalanan mutabakat muhtırası) Şimdi de güvenlik ve askeri iş... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Libya'yla imzalanan mutabakat muhtırası) Şimdi de güvenlik ve askeri iş...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Libya'yla imzalanan mutabakat muhtırası) Şimdi de güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması, ayrıca Meclisimize sunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:32 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ( Libya'yla imzalanan mutabakat muhtırası) Şimdi de güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması, ayrıca Meclisimize sunuldu. O da Meclisimiz onayladıktan sonra yürürlüğe girecektir."
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