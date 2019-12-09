Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya'yla mutabakat muhtırası) İçeride ve dışarıda rahatsız olanlar var."
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Libya'yla mutabakat muhtırası) İçeride ve dışarıda rahatsız olanlar var.' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya'yla mutabakat muhtırası) İçeride ve dışarıda rahatsız olanlar var."

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya'yla mutabakat muhtırası) İçeride ve dışarıda rahatsız olanlar var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Libya'yla mutabakat muhtırası) İçeride ve dışarıda rahatsız olanlar var."

Recep Tayyip Erdoğan, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:18 Kaynak: AA
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