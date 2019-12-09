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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya'yla mutabakat muhtırası) İçeride ve dışarıda rahatsız olanlar var."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya'yla mutabakat muhtırası) İçeride ve dışarıda rahatsız olanlar var."
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Libya'yla mutabakat muhtırası) İçeride ve dışarıda rahatsız olanlar var."
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