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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya'yla yapılan anlaşma) Bu mutabakat muhtırasıyla Türkiye esasında...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya'yla yapılan anlaşma) Bu mutabakat muhtırasıyla Türkiye esasında uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:14 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Libya'yla yapılan anlaşma) Bu mutabakat muhtırasıyla Türkiye esasında uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullandı."
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