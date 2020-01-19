Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'ya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'ya geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'ya geldi

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 13.40'ta Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'ya geldi, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 13.40'ta Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin Tegel Havaalanı'nda, Almanya Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Konrad Arz von Straussenburg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök ile diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de Berlin'e geldi.

Recep Tayyip Erdoğan, Almanya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:48 Kaynak: AA
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