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Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafına katıldı

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı öncesi ülke liderleriyle aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafına katıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı öncesi ülke liderleriyle aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyeti İngiltere'nin başkenti Londra'da NATO Liderler Toplantısı'nın gerçekleştirileceği The Grove Otel'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi el sıkışma töreninin ardından liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı. Aile fotoğrafında Erdoğan'ın yanında ABD Başkanı Donald Trump ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yer aldı. Fotoğraf çekiminin ardından bando gösterisi düzenlendi.


NATO Liderler Toplantısı'nda, NATO topraklarına yönelik, terörizm dahil tüm tehdit ve imtihanlar karşısında birlik ve dayanışma içinde hareket edilmesi, Avrupa-Atlantik ahenginin öneminin teyit edilmesi planlanıyor. Toplantıda ayrıca, İttifakın güncel güvenlik ortamı karşısındaki adaptasyonuna yönelik çalışmalarda kaydedilen ilerlemelerin de ele alınması bu bağlamda liderlerce Örgüt'ün 2020'li yıllara hazırlanması hususunda yönerge verilmesi öngörülüyor. - LONDRA

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Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:15 Kaynak: İHA
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