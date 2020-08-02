Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle bayramlaştı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile telefonda görüşerek bayramlaştı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulanmıştır" denildi.