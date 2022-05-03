Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı

03.05.2022 18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke liderleriyle telefon görüşmelerine Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke liderleriyle telefon görüşmelerine Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de devam etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

(İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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