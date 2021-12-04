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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tamamen dışa bağımlı olduğumuz çinko ihtiyacının yaklaşık yarısı burada üretilecek" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tamamen dışa bağımlı olduğumuz çinko ihtiyacının yaklaşık yarısı burada üretilecek"

04.12.2021 17:00

Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi'nin açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi Açılışın yapılması ve kurdele kesilmesi SİİRT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te...

Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi'nin açılış töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi

Açılışın yapılması ve kurdele kesilmesi SİİRT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi'nin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tamamen dışa bağımlı olduğumuz çinko ihtiyacının yaklaşık yarısı burada üretilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tamamen dışa bağımlı olduğumuz çinko ihtiyacının yaklaşık yarısı burada üretilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tamamen dışa bağımlı olduğumuz çinko ihtiyacının yaklaşık yarısı burada üretilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tamamen dışa bağımlı olduğumuz çinko ihtiyacının yaklaşık yarısı burada üretilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tamamen dışa bağımlı olduğumuz çinko ihtiyacının yaklaşık yarısı burada üretilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tamamen dışa bağımlı olduğumuz çinko ihtiyacının yaklaşık yarısı burada üretilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tamamen dışa bağımlı olduğumuz çinko ihtiyacının yaklaşık yarısı burada üretilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tamamen dışa bağımlı olduğumuz çinko ihtiyacının yaklaşık yarısı burada üretilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tamamen dışa bağımlı olduğumuz çinko ihtiyacının yaklaşık yarısı burada üretilecek

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Siirt, Metal, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tamamen dışa bağımlı olduğumuz çinko ihtiyacının yaklaşık yarısı burada üretilecek' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tamamen dışa bağımlı olduğumuz çinko ihtiyacının yaklaşık yarısı burada üretilecek" - Son Dakika
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