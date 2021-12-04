Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi'nin açılış töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi
Açılışın yapılması ve kurdele kesilmesi SİİRT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi'nin açılış töreninde konuştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tamamen dışa bağımlı olduğumuz çinko ihtiyacının yaklaşık yarısı burada üretilecek' - Son Dakika