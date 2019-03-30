Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Listelerinden PKK'lıları, Hdp'lileri, Parlamentoya Taşıdılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Listelerinden PKK'lıları, Hdp'lileri, Parlamentoya Taşıdılar.

3 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Listelerinden PKK'lıları, HDP'lileri, parlamentoya taşıdılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Listelerinden PKK'lıları, HDP'lileri, parlamentoya taşıdılar. Sözde İYİ Parti aynı şekilde taşıdı. Aynı şekilde Saadet'in onlarla iş birlikleri var. Hepsi kayıtlı, belgeli. Seçim sonrası zaman zaman bunları belgeleriyle açıklayacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:53 Kaynak: AA

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