Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

12.12.2020 14:57

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salgının dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde ne sağlık hizmetlerimizden ne de yatırımlarımızdan taviz veriyoruz.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salgının dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde ne sağlık hizmetlerimizden ne de yatırımlarımızdan taviz veriyoruz. İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Açılışı yapılan isale hattı ve barajın bölgeye ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, koronavirüs salgınının dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkilediği bir dönemde ne sağlık ne de yatırımlardan taviz verdiklerini söyledi.

Erdoğan, hayata geçirilen tedbirlerle salgının artış hızının kesildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacağız. Bunun için 83 milyon hep birlikte TMM diye kısalttığımız temizlik, maske ve mesafe kurallarına sıkı bir şekilde uyulması gerekiyor. Milletimizin hiçbir ferdini salgın döneminde sahipsiz bırakmadık. Üretimi ve istihdamı sürdürmek için gereken her türlü tedbiri aldık, her desteği sağladık. Sosyal koruma kalkanı kapsamında kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği ve hane bazlı sosyal destek programı başlığı altında 45 milyar liralık bir kaynağı karşılıksız olarak milletimizin emrine sunduk. Böylece hiçbir vatandaşımızın işsiz ve aşsız kalmamasını temin etmeye çalıştık."

"Kiralarda düzenlemelere gidiyoruz"

Çiftçiye ve esnafı asla unutmadıklarını belirten Erdoğan, "Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız." dedi.

Sanayicinin küçük ve orta ölçekli işletmelerin, esnafın finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik pek çok destek programını hayata geçirdiklerini anlatan Erdoğan, şunları ifade etti:

"Gelişmiş ülkelerin dahi başa çıkmakta zorlandığı böylesine kapsamlı bir sağlık ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi krizini hamdolsun herhangi bir yıkıma veya kitlesel sefalete meydan vermeden bugüne kadar getirdik. Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibarıyla inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutla bakıyoruz. Yerli aşımızın devreye gireceği tarihe kadar ihtiyacımız olan aşıların bağlantılarını büyük ölçüde tamamladık. Önümüzdeki bahar aylarından itibaren her şeyi salgın gerçeği çerçevesinde olabilecek en iyi seviyeye getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz."

Erdoğan, çıkış yolunun yatırım, üretim ve istihdam olduğu inancıyla ülkeyi yeniden cazibe merkezi yapacak reformların hazırlıkları içinde olduklarını dile getirerek, "Hukuki ve idari reformlarla ülkemizi yeniden yapılanan küresel, siyasi ve ekonomik düzende ilk 10'a sokmayı hedefliyoruz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkarak ülkemize yönelik tüm iç ve dış tehditleri boşa çıkartarak, demokrasimizi ve ekonomimizi güçlendirerek inşallah hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız." dedi.

- "Su tasarrufuna önem vermemiz gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suyun hayat olduğunu belirterek, ülkenin zengin su kaynaklarına sahip olmadığı için mevcut imkanların en verimli şekilde kullanılmasının şart olduğunu vurguladı.

Oldukça kurak bir yıl geçirildiğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yağış oranlarının neredeyse yarı yarıya azaldığı şu dönemde hep birlikte su tasarrufuna önem vermemiz gerekiyor. Salgın tehdidi sebebiyle temizlik amaçlı su kullanımında ciddi artış yaşandı. Kurumlar ve vatandaşlar olarak el ele vererek hem etkili hem tasarruflu bir su yönetimine ihtiyacımız bulunuyor. Tıpkı sağlıkta olduğu gibi su kaynaklarının değerlendirilmesi hususunda da böyle sıkıntılı dönemleri düşünerek çok ciddi yatırımlar yaptık. Son 18 yılda inşa ettiğimiz 585 baraj, 584 hidroelektrik santrali, 385 gölet, 1382 sulama tesisi, 247 içme suyu tesisi, 5 bine yakın taşkın koruma tesisiyle bu alanda adeta destan yazdık. Elimizdeki imkanları küçük tedbirlerle destekleyerek barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz."

Erdoğan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün tüm mensuplarına, ülkeye bu değerlerin kazandırılmasındaki emekleri ve gayretleri için teşekkür etti.

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü, Açılış Töreni, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika
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