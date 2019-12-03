Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70. yıl dönümü vesilesiyle Londra'da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere İngiltere'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'daki Stansted Havalimanı'nda Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi David Pearey, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, eşi Gül Yalçın ve Büyükelçilik personeli tarafından karşılandı. Liderler toplantısında, NATO topraklarına yönelik, terörizm dahil tüm tehditler karşısında birlik ve dayanışma içinde hareket edilmesi, Avrupa-Atlantik ahenginin öneminin teyit edilmesi bekleniyor. Toplantıda ayrıca, İttifakın güncel güvenlik ortamı karşısındaki adaptasyonuna yönelik çalışmalarda kaydedilen ilerlemelerin de ele alınması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan'ın ayrıca, İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve'ye iştirak etmesi planlanıyor. Zirve'de Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin son gününde 'Cambridge Camisi'nin açılış törenini katılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İngiltere, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti
Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi! İşte zirveden ilk kareler Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kar yağışı uyarısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 21:10:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]