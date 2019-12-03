Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'da
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün başlayacak olan NATO Liderler Zirvesi kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:48 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün başlayacak olan NATO Liderler Zirvesi kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------
-Erdoğan'ın karşılamasından fotoğraflar
-Detaylar
Londra'daki Dörtlü Zirve başladı! Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere Suriye'yi konuşacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi! İşte zirveden ilk kareler Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi