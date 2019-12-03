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Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'da

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün başlayacak olan NATO Liderler Zirvesi kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'da, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün başlayacak olan NATO Liderler Zirvesi kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Erdoğan'ın karşılamasından fotoğraflar

-Detaylar


Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:48 Kaynak: DHA
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