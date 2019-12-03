Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da coşku ile karşılandı
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da coşku ile karşılandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da coşku ile karşılandı

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da coşku ile karşılandı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Londra'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanının ardından Londra'da ikamet edeceği otele geldi. Erdoğan, otel önünde Türk vatandaşları tarafından Londra'da coşkuyla karşılandı. Vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamladı. Vatandaşlar otelin önünde "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterisi arasında otele geçti.


" Suriye'deki gelişmeleri değerlendirme fırsatımız olacak"


Cumhurbaşkanı Erdoğan otelin önünde yaptığı açıklamada, "Bu akşamki görüşmemiz daha çok Suriye konusuyla alakalı ve İngiltere, Fransa, Almanya dörtlü olarak yapacağız. Kısa süreli bir görüşme olacak. Özellikle Suriye'deki gelişmeleri değerlendirme fırsatımız olacak. Barış Pınarı Harekatında gelişmeler ne durumda, nereye geldik. Bunu değerlendireceğiz aynı zamanda bu ülkeler koalisyon güçleri içerisinde yer aldıkları için koalisyon içerisinde kendilerine düşen görevleri nereye kadar yaptılar, nereye kadar yapıyorlar. Bizim hazırladığımız plan, projeler konusunda da kendilerinin destekleri neler olabilir. Onları da görüşme fırsatı bulacağımızı zannediyorum. Onların bizden talepleri neler olacak onları da dinlemiş olacağız. Temenni ederim ki iyi bir niyetle toplanmış oluruz" ifadelerini kullandı. - LONDRA

Suriye, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı
Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi Son dakika: Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası açıklama: İdlib dahil sivillere saldırının durması için uzlaşıldı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 23:53:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da coşku ile karşılandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]