Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da Mehter Marşı ile karşılandı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da Mehter Marşı ile karşılandı
6 saat önce
NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalacağı otelin önünde Türk vatandaşları tarafından Mehter Marşı ile karşılandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:53 Kaynak: DHA
NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalacağı otelin önünde Türk vatandaşları tarafından Mehter Marşı ile karşılandı.
NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi nedeniyle İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen Erodğan, kalacağı otelin önünde toplanan Türk vatandaşları tarafından karşılandı. Vatandaşların sevgi gösterisini karşılıksız bırakmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre onlarla sohbet etti.
Görüntü Dökümü
---------------------------------
-Otelin önündeki hazırlıklar
-Erdoğan'ı bekleyen kalabalık
-Türk bayrakları sallayan vatandaşlar
-Erdoğan'ın kalabalığı selamlaması
-Detaylar
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi! İşte zirveden ilk kareler Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi