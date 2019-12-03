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Cumhurbaşkanı erdoğan, londra'da mehter marşı ile karşılandı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da Mehter Marşı ile karşılandıİngiltere, (DHA)- NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalacağı otelin önünde Türk vatandaşları tarafından Mehter Marşı ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı erdoğan, londra'da mehter marşı ile karşılandı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da Mehter Marşı ile karşılandı

İngiltere, (DHA)- NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalacağı otelin önünde Türk vatandaşları tarafından Mehter Marşı ile karşılandı.

NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi nedeniyle İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen Erodğan, kalacağı otelin önünde toplanan Türk vatandaşları tarafından karşılandı. Vatandaşların sevgi gösterisini karşılıksız bırakmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre onlarla sohbet etti.

İngiltere, Londra, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:07 Kaynak: DHA
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