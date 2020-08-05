Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bugün meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilemiş, kardeş Lübnan halkına geçmiş olsun temennisinde bulunmuştur. Türkiye'nin Lübnan'ın yanında olduğunu ifade eden Sayın Cumhurbaşkanımız, Lübnan için sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtmiştir." denildi.