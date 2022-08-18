Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yapılan tahıl anlaşması ile Ukrayna'dan 625 bin ton tahılın 25 gemiyle dünya pazarına ulaştırıldığını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Ukrayna-Rusya savaşı) Tüm mesele, müzakere masasına giden en kısa ve adil yolu tespit etmektir.'

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lviv'deki Potoçki Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi. - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.