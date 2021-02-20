Cumhurbaşkanı Erdoğan, M. Emin Saraç'ın cenaze törenine katılacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, M. Emin Saraç'ın cenaze törenine katılacak
20.02.2021 21:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, M. Emin Saraç'ın İstanbul Fatih Camisi'ndeki cenaze namazına katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, M. Emin Saraç'ın İstanbul Fatih Camisi'ndeki cenaze namazına katılacak.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Osmanlı alimlerinden, 60 yılı aşkın bir süre Fatih Camisi'nde tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren Saraç için yarın öğle namazının ardından Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.
Son Dakika Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi öldü Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Bir tuzağı daha bertaraf ettik Bir Zamanlar Çukurova, Esra Dermancıoğlu için çanları çalmaya başladı Yüksekova'da günlerdir korku salan kurt yakalandı Avukatı, Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı, "Damat nerede" diye soran CHP'ye dava açılıyor Psikolojik sorunları olan koca, eşini balyozla öldürdü Eşini Kelebekler Vadisi'nden aşağı iten koca, cinayetten sonra şehir şehir gezmiş Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti