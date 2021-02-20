Cumhurbaşkanı Erdoğan, M. Emin Saraç'ın cenaze törenine katılacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, M. Emin Saraç'ın İstanbul Fatih Camisi'ndeki cenaze namazına katılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Osmanlı alimlerinden, 60 yılı aşkın bir süre Fatih Camisi'nde tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren Saraç için yarın öğle namazının ardından Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.