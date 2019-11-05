Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD, YPG/PYD ile devriye görevi yapıyor, bunlar mutabakatımızda yok
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD, YPG/PYD ile devriye görevi yapıyor, bunlar mutabakatımızda yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD, YPG/PYD ile devriye görevi yapıyor, bunlar mutabakatımızda yok

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin ortak mutabakata uymadığını belirterek, "Maalesef ABD, YPG/PYD ile ayrıca bir devriye görevi yapıyorlar, kendilerine göre. Halbuki bunlar çekileceklerdi. Bunlar bizim mutabakatımızda yok." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile varılan anlaşmaya rağmen YPG güçlerinin Tel Fırat ve Münbiç'ten hala çekilmediğini belirtti.

Konuşmasında "32 bin civarında silah yüklü TIR benim ülkeme karşı bu bölgeye geliyorsa biz buna eyvallah diyemeyiz" diyen Erdoğan Türkiye'nin Suriye ve Irak topraklarında "tek bir terörist kalmayana kadar" mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

"YPG İLE ORTAK DEVRİYE YAPIYORLAR"

Öte yandan Erdoğan, ABD'nin imzalanan ortak mutabakata uymadığını belirterek, "Maalesef ABD, YPG/PYD ile ayrıca bir devriye görevi yapıyorlar, kendilerine göre. Halbuki bunlar çekileceklerdi. Bunlar bizim mutabakatımızda yok." eleştirisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD, YPG/PYD ile devriye görevi yapıyor, bunlar mutabakatımızda yok
Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, YPG, Politika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:32 Kaynak: AA
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