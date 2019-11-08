Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef Avrupa'da ufuk daralmasına, stratejik aklın devre dışı kaldığına...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Maalesef Avrupa'da ufuk daralmasına, stratejik aklın devre dışı kaldığına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef Avrupa'da ufuk daralmasına, stratejik aklın devre dışı kaldığına...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef Avrupa'da ufuk daralmasına, stratejik aklın devre dışı kaldığına ve Türkiye'ye karşı ön yargılı tavırların sergilendiğine şahit oluyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef Avrupa'da ufuk daralmasına, stratejik aklın devre dışı kaldığına ve Türkiye'ye karşı ön yargılı tavırların sergilendiğine şahit oluyoruz. Bunun en son örneğini Barış Pınarı Harekatına yönelik tepkilerde açık bir şekilde gördük" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Avrupa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Altın Marka Ödülleri için geri sayım başladı
30 milyonluk vurgun yapan Bitcoin Safiye'nin yakalandığı anın görüntüleri ortaya çıktı MasterChef'te büyük kriz! Cemre diskalifiye mi oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 21:55:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef Avrupa'da ufuk daralmasına, stratejik aklın devre dışı kaldığına...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]