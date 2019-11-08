Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef Avrupa'da ufuk daralmasına, stratejik aklın devre dışı kaldığına...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef Avrupa'da ufuk daralmasına, stratejik aklın devre dışı kaldığına ve Türkiye'ye karşı ön yargılı tavırların sergilendiğine şahit oluyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:03 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef Avrupa'da ufuk daralmasına, stratejik aklın devre dışı kaldığına ve Türkiye'ye karşı ön yargılı tavırların sergilendiğine şahit oluyoruz. Bunun en son örneğini Barış Pınarı Harekatına yönelik tepkilerde açık bir şekilde gördük" dedi. - ANKARA
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