Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın konuşması KIRIKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale 'nin Delice ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

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Arama yetkisi bulunan bekçilerden biri: Ben bir bayanı arayamam, yoldan geçen birinden yardım isterim