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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maalesef çığ, heyelan. Bütün bunlar hep tehditler"
6 saat önce
Delice ilçesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KIRIKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale'nin Delice ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:08 Kaynak: AA
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