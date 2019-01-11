Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maalesef Mayası Bozuk Bir Kesim, Adeta Tüm Hayatlarını Ülkenin ve Milletin...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maalesef mayası bozuk bir kesim, adeta tüm hayatlarını ülkenin ve milletin aleyhine işler yapmaya adamıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maalesef mayası bozuk bir kesim, adeta tüm hayatlarını ülkenin ve milletin aleyhine işler yapmaya adamıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:48 Kaynak: AA
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