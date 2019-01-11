Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maalesef Mayası Bozuk Bir Kesim, Adeta Tüm Hayatlarını Ülkenin ve Milletin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maalesef Mayası Bozuk Bir Kesim, Adeta Tüm Hayatlarını Ülkenin ve Milletin...

1 saat önce

- Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

- Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yanda terör örgütlerine karşı dimdik duranlar, Türkiye'nin demokratik ve ekonomik kazanımlarına darbe vurmaya çalışanlara geçit vermeyenler var. Diğer tarafta ise terör örgütleri ile kol kola girenler, kendi çıkarları için feda edemeyecekleri hiçbir değeri olmayanlar var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maalesef mayası bozuk bir kesim, adeta tüm hayatlarını ülkenin ve milletin aleyhine işler yapmaya adamıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:39 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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