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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a geldi

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunmak üzere, "TC-TUR" uçağıyla TSİ 13.00'de Macaristan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a geldi, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunmak üzere, "TC-TUR" uçağıyla TSİ 13.00'de Macaristan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liszt Ferenc Havalimanı'na gelişinde, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Levente Magyar, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Macaristan'a geldi.

Macaristan, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:12 Kaynak: AA
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