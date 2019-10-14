Son Dakika Haberleri: - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
Son Dakika Güncel - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

29 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştüBAKÜ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

BAKÜ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7. Türk Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Bakü'de Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, daha sonra ikili temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen kabul yarım saat sürdü. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Viktor Orban, Bakü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:32 Kaynak: İHA
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