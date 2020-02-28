Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:28 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İdlib'teki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Suriye meselesi ve diğer bölgesel konular ile ikili ilişkiler görüşüldü.
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