Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İdlib'teki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Suriye meselesi ve diğer bölgesel konular ile ikili ilişkiler görüşüldü.


Recep Tayyip Erdoğan, Viktor Orban, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:28 Kaynak: DHA
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