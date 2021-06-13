Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi öncesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü BRÜKSEL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi öncesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de zirve öncesi temaslarına başladı. Erdoğan, zirve öncesi yerleştiği Steigenberger Wiltcher's adlı otelde Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.

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