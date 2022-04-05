Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

05.04.2022 16:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Macaristan ilişkilerinin yanı sıra Rusya- Ukrayna savaşı dahil bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Macaristan Başbakanı Orban'ı dördüncü seçim zaferi dolayısıyla tebrik ederek, seçim sonuçlarının dost ve müttefik Macar halkı için hayırlı olmasını diledi. Gücünü ortak tarih ve kültürden alan ikili ilişkileri yeni dönemde birlikte daha ileri seviyeye taşıyacaklarına inandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayii alanında yakaladıkları ivmeyi sürdürmenin ve iş birliğini genişletmenin ortak menfaat olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik sürdürdükleri yoğun diplomatik gayretleri de anlattı.

(Hülya Keklik - Derya Yetim/ İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü - Son Dakika


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