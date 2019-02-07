Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Büyükelçisini Kabul Etti
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Büyükelçisini kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis'i kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:14 Kaynak: İHA
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