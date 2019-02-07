Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Büyükelçisini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Büyükelçisini Kabul Etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Büyükelçisini kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Büyükelçisini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Matis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Viktor Matis'in eşi ve mahiyetinde büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminden sonra tören sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:14 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Macaristan, Politika
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