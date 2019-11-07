Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Ader ile görüştü
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Ader ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Ader ile görüştü

7 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ile görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Ader ile görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Macaristan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:18 Kaynak: AA
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