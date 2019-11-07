Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Ader ile görüştü
7 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:18 Kaynak: AA
Mete Yarar: "Hala 'PYD terör örgütü müdür' tartışması yapılıyorsa vay halimize" NATO'dan Türkiye açıklaması: Avrupa'nın güvenliğinin sağlanmasında kritik öneme sahip Davutoğlu'ndan Karamollaoğlu'na tebrik ziyareti Yeni parti için tarih veren Ahmet Davutoğlu, 67 kişilik listeyi yalanladı