Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan, macaristan'da
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan, macaristan'da

Cumhurbaşkanı erdoğan, macaristan'da

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'daMacaristan, (DHA)- Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısına katılmak üzere Macaristan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da

Macaristan, (DHA)- Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısına katılmak üzere Macaristan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından karşılandı. Daha sonra, Ader ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı erdoğan, macaristan'da

Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın "Yakaladık" dediği Bağdadi'nin eşinin fotoğrafı ortaya çıktı
Erdoğan'ın Macaristan ziyaretinden dikkat çeken fotoğraflar! Tuna Nehri'ni incelediler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da açıkladı: Bağdadi'nin yakın çevresinden 13 kişi elimizde Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 22:56:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan, macaristan'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]