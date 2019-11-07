Cumhurbaşkanı erdoğan, macaristan'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'daMacaristan, (DHA)- Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısına katılmak üzere Macaristan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından karşılandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:00 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da
Macaristan, (DHA)- Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısına katılmak üzere Macaristan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından karşılandı. Daha sonra, Ader ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
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