Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da

7 saat önce

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın dördüncüsüne katılmak üzere Macaristan'a gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında Macar mevkidaşı Janos Ader ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da, System.String[]

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın dördüncüsüne katılmak üzere Macaristan'a gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında Macar mevkidaşı Janos Ader ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın Macaristan Cumhurbaşkanı Ader ile Sandor Sarayı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Macaristan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:12 Kaynak: AA
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