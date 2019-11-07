Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin dördüncü toplantısına katılmak üzere geldiği Macaristan'da, iki ülkeden iş adamlarıyla buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin dördüncü toplantısına katılmak üzere geldiği Macaristan'da, iki ülkeden iş adamlarıyla buluştu.

Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Varkert Bazar'da düzenlenen ortak basın toplantısının ardından iş adamlarıyla bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mevlid Kandili'nin önemi ve yapılacak ibadetler
Davutoğlu'ndan Karamollaoğlu'na tebrik ziyareti Yeni parti için tarih veren Ahmet Davutoğlu, 67 kişilik listeyi yalanladı Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 03:08:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]