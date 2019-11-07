Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin dördüncü toplantısına katılmak üzere geldiği Macaristan'da, iki ülkeden iş adamlarıyla buluştu.

Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Varkert Bazar'da düzenlenen ortak basın toplantısının ardından iş adamlarıyla bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı.