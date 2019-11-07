Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine geldiği Budapeşte'de resmi törenle karşılandı.

Macaristan Başbakanlık Ofisi'ndeki resmi törende, iki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tören kıtasını selamladı.

Resmi törenin ardından tokalaşarak gazetecilere görüntü veren Erdoğan ve Orban, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Görüşme öncesinde Viktor Orban, Başbakanlık Ofisi'nin terasından Recep Tayyip Erdoğan'a Tuna Nehri'ni ve Budapeşte'deki bazı simgesel yapıları gösterdi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti. Görüşme sonrasında Erdoğan ve Orban, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, Türk heyetinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.