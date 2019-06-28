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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile bir araya geldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:48 
Cumhurbaşkanı, Fransa, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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