Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:48
Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Fransa
Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile bir araya geldi.
Erdoğan'ın Japonya'da katıldığı çay seremonisinde ilginç anlar
İmamoğlu'na "oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız etmiş
Liderler G20'de eşler gezide
Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak