Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

57 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiCumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere Suriye krizi, mülteci meselesi, Türkiye ile Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi


Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere Suriye krizi, mülteci meselesi, Türkiye ile Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.


Erdoğan ile Macron görüşmesinde, İdlib'deki birliklere yönelik menfur saldırının bedelinin rejim unsurlarına en ağır şekilde ödetildiğini ifade etti.


Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, NATO'da ittifak dayanışmasını sadece söylemde değil, eylemde de açık ve somut şekilde görmek istediklerini belirtti. - ANKARA

Cumhurbaşkanı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:56 Kaynak: İHA
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