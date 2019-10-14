Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı'nın bölgesel/küresel barış ve...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı'nın bölgesel/küresel barış ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı'nın bölgesel/küresel barış ve...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı'nın bölgesel/küresel barış ve istikrara sunacağı katkıları ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı'nın bölgesel/küresel barış ve..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı'nın bölgesel/küresel barış ve istikrara sunacağı katkıları ifade etti.

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:24 Kaynak: AA
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