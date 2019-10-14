Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı'nın bölgesel/küresel barış ve...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı'nın bölgesel/küresel barış ve istikrara sunacağı katkıları ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:24 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı'nın bölgesel/küresel barış ve istikrara sunacağı katkıları ifade etti.
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