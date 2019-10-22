Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macron, Merkel ve Johnson ile görüşme için planlama yok
38 dakika önce
Rusya ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson ile muhtemel görüşme için, "Yapılabilir, ama bunun için şartım İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep'ten birinde olması." dedi.
Rusya ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson ile muhtemel görüşme için, "Yapılabilir, ama bunun için şartım İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep'ten birinde olması." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:39
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