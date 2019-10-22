Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macron, Merkel ve Johnson ile görüşme için planlama yok
Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macron, Merkel ve Johnson ile görüşme için planlama yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macron, Merkel ve Johnson ile görüşme için planlama yok

38 dakika önce

Rusya ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson ile muhtemel görüşme için, "Yapılabilir, ama bunun için şartım İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep'ten birinde olması." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macron, Merkel ve Johnson ile görüşme için planlama yok, System.String[]

Rusya ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson ile muhtemel görüşme için, "Yapılabilir, ama bunun için şartım İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep'ten birinde olması." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, İstanbul, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:39 
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