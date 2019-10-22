Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Macron, Merkel ve Johnson ile görüşme) Johnson'la görüşmemizde 'NATO...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Macron, Merkel ve Johnson ile görüşme) Johnson'la görüşmemizde 'NATO...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Macron, Merkel ve Johnson ile görüşme) Johnson'la görüşmemizde 'NATO...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya hareketi öncesi Esenboğa'da gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya hareketi öncesi Esenboğa'da gazetecilerin sorularını cevapladı. (4)

Erdoğan: (Macron, Merkel ve Johnson ile görüşme) Johnson'la görüşmemizde 'NATO Zirvesi öncesi veya sonrasında böyle bir toplantıyı yapabiliriz' dedik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Macron, Merkel ve Johnson ile görüşme) Johnson'la görüşmemizde 'NATO...

Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:57 Kaynak: AA
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