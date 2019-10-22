Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Macron, Merkel ve Johnson ile görüşme) Johnson'la görüşmemizde 'NATO...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya hareketi öncesi Esenboğa'da gazetecilerin sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:57 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya hareketi öncesi Esenboğa'da gazetecilerin sorularını cevapladı. (4)
Erdoğan: (Macron, Merkel ve Johnson ile görüşme) Johnson'la görüşmemizde 'NATO Zirvesi öncesi veya sonrasında böyle bir toplantıyı yapabiliriz' dedik"
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