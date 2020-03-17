Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson'ın katılımıyla video konferans görüşmesi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson'ın katılımıyla video konferans görüşmesi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson'ın katılımıyla video konferans görüşmesi...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson'ın katılımıyla video konferans görüşmesi..., System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme öncesi Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geldi.

Dörtlü zirvede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele bağlamında ortak hareket imkanları, Suriye krizinin çözüm yolları, İdlib'e yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı meselesi, Libya'daki son durum, Avrupa Birliği'nin durumu ile Türkiye-AB ilişkiler ele alındı.

Daha önce İstanbul'da yapılması planlanan zirve, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde video konferans ile gerçekleştirildi.

Angela Merkel, Boris Johnson, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:40 Kaynak: AA
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