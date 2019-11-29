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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Macron) Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Erdoğan: "Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron bak Türkiye'den sesleniyorum, NATO'da da söyleyeceğim, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:11 Kaynak: AA
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