Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Macron senin zaten süren az kaldı, gidicisin" - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda konuştu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Macron senin zaten süren az kaldı. Gidicisin. Ben sana birkaç yıl önce ne demiştim? Bir telefon görüşmemizde, bak tarih bilgin hiç yok, önce tarih öğren demiştim ve Türkiye'ye tarih dersi verme. Biz sizi Cezayir'den tanırız. Bir milyon Cezayirliyi siz öldürdünüz, 800 bin Ruandalıyı siz öldürdünüz. Biz sizi Libya'dan tanırız. Yüz binlerce Libyalıyı siz öldürdünüz."