Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madalya kazanan milli sporcularla iftarını açtı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madalya kazanan milli sporcularla iftarını açtı

07.05.2021 10:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanan milli sporcularla Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Milli sporcular ile iftar yapan Erdoğan, sporcular ile tek tek sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanan milli sporcuları iftar yemeğinde kabul etti.

MADALYA KAZANAN SPORCULARLA İFTAR

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın da yer aldığı kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan; Nisanur Erbil, Ferhat Arıcan, Büşra Işıldar, Elif Çolak, Sıla Karakuş, Süleyman Atlı, Taha Akgül, Adem Asil, Süleyman Karadeniz, Yunus Emre Başar, Murat Fırat, Muhammed Furkan Özbek, Rıza Kayaalp, Sümeyye Kentli, Rabia Kaya, Şaziye Erdoğan, Berfin Altun, Melike Günal, Zeliha Ağrıs ve Hatice Kübra İlgün'le bir araya geldi. Erdoğan, sporcularla beraber iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, madalya kazanan milli sporcularla iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madalya kazanan milli sporcularla iftarını açtı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Çankaya Köşkü, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madalya kazanan milli sporcularla iftarını açtı - Son Dakika Spor


Son Dakika

Putin'den Sputnik V aşısı için dikkat çeken benzetme: Kalaşnikof gibi güvenilir Putin'den Sputnik V aşısı için dikkat çeken benzetme: Kalaşnikof gibi güvenilir Kötü koku rahatsız etti, 1 hafta önce öldürülen adamın cesedine ulaşıldı Kötü koku rahatsız etti, 1 hafta önce öldürülen adamın cesedine ulaşıldı Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu Yola devrilen engelli adamı kimse kaldırmadı, o anlar vicdanları sızlattı! Yola devrilen engelli adamı kimse kaldırmadı, o anlar vicdanları sızlattı! Thodex'in firari kurucusu Fatih Özer'i, Arnavutluk'ta mafya saklıyor Thodex'in firari kurucusu Fatih Özer'i, Arnavutluk'ta mafya saklıyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tepki çeken 'Aşı' sözlerine netlik kazandırdı: Başka yerler çekmenin anlamı yok Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tepki çeken 'Aşı' sözlerine netlik kazandırdı: Başka yerler çekmenin anlamı yok Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı? İçişleri Bakanı Soylu iddiaları yalanladı Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı? İçişleri Bakanı Soylu iddiaları yalanladı Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya: İmamoğlu'nu CİMER'e ben şikayet ettim Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya: İmamoğlu'nu CİMER'e ben şikayet ettim

Son Dakika Haberleri
10:27 BİM'den müşterilere dolandırıcılık uyarısı: Sosyal medyada dolaşan kampanyalar bize ait değil, itibar etmeyin
10:27 Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor
10:23 Putin'den Sputnik V aşısı için dikkat çeken benzetme: Kalaşnikof gibi güvenilir
10:09 Çocukluk arkadaşını önce bıçakladı, sonra pişman olup yardım çağırdı
10:05 Özgün, enflasyonu özürlü çocuğa benzeten rektör Murat Ferman'a tepkisiz kalmadı: Dinlerken tüylerim diken diken oldu
10:04 Yola devrilen engelli adamı kimse kaldırmadı, o anlar vicdanları sızlattı!
10:02 Thodex'in firari kurucusu Fatih Özer'i, Arnavutluk'ta mafya saklıyor
09:36 Vefa Küçük: Bizde seçim iptal olmaz
09:34 Bilim insanlarından büyük kentlerle ilgili araştırma: İthalat ve elektrik bağımlılığı sonları olacak
09:18 Gökyüzündeki gizemli cisimler akıllara Dünya'ya düşecek roketi getirmişti! Bakan Varank, konuya açıklık getirdi
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
BİM'den vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı: 25'nci yıl nedeniyle sosyal medyada dolaşan kampanyalar gerçek değil BİM'den vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı: 25'nci yıl nedeniyle sosyal medyada dolaşan kampanyalar gerçek değil         
10:18
Çocukluk arkadaşını önce bıçakladı, sonra pişman olup yardım çağırdı Çocukluk arkadaşını önce bıçakladı, sonra pişman olup yardım çağırdı         
10:10
Özgün, enflasyonu özürlü çocuğa benzeten rektör Murat Ferman'a tepkisiz kalmadı: Dinlerken tüylerim diken diken oldu Özgün, enflasyonu özürlü çocuğa benzeten rektör Murat Ferman'a tepkisiz kalmadı: Dinlerken tüylerim diken diken oldu         
10:05
Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi iki doz aşıya rağmen koronaya yakalandı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi iki doz aşıya rağmen koronaya yakalandı         
10:03
Finali İstanbul'da oynamak istemeyen İngilizlere TFF Başkanı ateş püskürdü: Kuzu kuzu geleceksiniz Finali İstanbul'da oynamak istemeyen İngilizlere TFF Başkanı ateş püskürdü: Kuzu kuzu geleceksiniz         
09:53
Kolombiya'daki hükümet protestosunda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi Kolombiya'daki hükümet protestosunda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi         
09:30
Dağda kurbanlık dana avı! Doğada kendi başlarına yetişiyorlar Dağda kurbanlık dana avı! Doğada kendi başlarına yetişiyorlar         
20:28
Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak         
18:15
Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı         
18:13
Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı         
17:45
Arnavutluk'ta kameralara yakalandı! Thodex firarisinden ilk kare Arnavutluk'ta kameralara yakalandı! Thodex firarisinden ilk kare         
17:44
Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya         
16:05
Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi         
14:24
Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti         
14:06
Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim         
13:50
Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim         
13:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 10:31:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madalya kazanan milli sporcularla iftarını açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement