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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Madem Libya'nın bizimle ilgisi yok, öyleyse Gazi Mustafa Kemal orada ne...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Madem Libya'nın bizimle ilgisi yok, öyleyse Gazi Mustafa Kemal orada ne arıyordu?
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:42 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Madem Libya'nın bizimle ilgisi yok, öyleyse Gazi Mustafa Kemal orada ne arıyordu?"
Son Dakika Son dakika: Erdoğan'dan CHP'ye Libya yanıtı: Gazi Mustafa Kemal'in ne işi vardı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Artık bu suskun politikayı sürdürme lüksümüz yok CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Yeni partilere milletvekili vereceğiz demek için çok erken Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir